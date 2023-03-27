اليوم السابع
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دعاء اليوم الخامس من رمضان.. "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ"

الإثنين، 27 مارس 2023 09:44 م
دعاء اليوم الخامس من رمضان.. "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ" دعاء اليوم الخامس
كتب: محمد الأحمدى

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يبحث الكثير من القراء عن دعاء اليوم الخامس من رمضان لعام 2023، حيث يعتبر الدعاء من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه في تلك الأيام المباركة.

وينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك.

أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وَاجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَاجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ، بِرَأْفَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ".

ثواب الدعاء، "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى فِى جَنَّةِ الْمَأْوَى أَلْفَ أَلْفِ قَصْعَةٍ، فِى كُلِّ قَصْعَةٍ أَلْفُ لَوْنٍ مِنَ الطَّعَامِ"


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