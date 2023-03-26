اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 مارس 2023 04:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

دعاء اليوم الرابع من رمضان.. اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ

الأحد، 26 مارس 2023 04:00 ص
دعاء اليوم الرابع من رمضان.. اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ دعاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، واليوم ننشر دعاء اليوم الرابع من رمضان.
 
وقد أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.
 
دعاء اليوم الرابع من رمضان وما جاء عن النبى.
 
وقد دعا النبى محمد صلى الله عليه وسلم فى اليوم الرابع من رمضان، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَأَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْنِى بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ"
 
 

دعاء رابع يوم رمضان

دعاء رابع يوم رمضان 2023

دعاء رابع يوم من شهر رمضان

دعاء رمضان

ادعية رمضان

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2023

دعاء 4 رمضان 2023

دعاء رابع ايام رمضان

دعاء للميت في رمضان

دعاء للمتوفي في رمضان

دعاء فجر رابع يوم رمضان

دعاء 4 يوم رمضان

دعاء رابع ليله من رمضان

دعاء رابع يوم رمضان مكتوب



الموضوعات المتعلقة

دعاء اليوم الأول من رمضان.. اللهم اجعل لى نصيبا من كل خير تنزل فيه

الخميس، 23 مارس 2023 03:00 ص

دعاء اليوم الثانى من رمضان.. اللهم وَفِّقْنِى فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ

الجمعة، 24 مارس 2023 02:30 ص

دعاء الإفطار .."اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت" قلها مع أذان المغرب

الخميس، 23 مارس 2023 06:00 م

دعاء الليلة الثانية من رمضان.. اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها (فيديو)

الجمعة، 24 مارس 2023 12:34 ص

دعاء المطر.. أدعية مستحب ترديدها وقت سقوط الأمطار "اللهم صيباً نافعاً"

الجمعة، 24 مارس 2023 11:29 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة