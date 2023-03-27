حياة كريمة تهدى "عاملة نظافة" صابرين مبلغا ماليا لسداد ديونها

كتب أحمد عرفة

سلطت مبادرة حياة كريمة، الضوء على قصة صابرين عاملة نظافة تعمل من أجل الإنفاق على بيتها وأولادها، لتقرر مبادرة حياة كريمة أن تساعدها بمبلغ مالى.

وقالت صابرين، إنها تعمل عاملة نظافة منذ عام 2013، وهى متزوجة ولدى ابنتين، وزوجها عاطل منذ عدة شهور، ومرتبها 2000 جنيه فقط.

وتابعت صابرين :"أولادى يتعلمون، فنحن نتعب من أجل أولادنا ، ومستعدة أن أعمل في عدة وظائف من أجل أن أعلم أولادى ليكونون أفضل منى ".

وأهدتها مبادرة حياة كريمة مبلغ مالى، إلا أنها تبرعت بالمبلغ المالى لسيدة أخرى تحتاج البلغ للأهمية، لتقرر مبادرة حياة كريمة أن تهدى صابرين ميدالية أبطال حياة كريمة مع مبلغ مالى لتسدد ديونها.