ثبات أسعار الدواجن لتسجل 68 جنيها فى المزرعة و75 جنيها للمستهلك

تشهد أسعار الدواجن ثباتا لنحو 68 جنيها تسليم أرض المزرعة فى خامس ايام شهر رمضان، ويصل المستهلكين بين 75 و 80 جنيها حسب المنطقة السكنية، في حين لا يزال السوق يتعافي لتعود دورات الإنتاج قريبًا لما كانت عليه قبل 3 أشهر، بحسب شعبة الدواجن.

أسعار البيض الابيض فى المزرعة تسجل 93 جنيها مع زيادة معروض البيض جزئيا فى حين بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 103جنيهات والبيض البلدى 109 جنيهات، تسليم أرض المزرعة، فى حين يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها تسليم المستهلكين.

وشددت شعبة الدواجن على ضرورة تفعيل البورصة الرئيسيه الدواجن في القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم في ضبط السوق ، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين

وتؤكد شعبة الدواجن، أن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع السعر على المستهلكين، حيث يسهم القانون حال تطبيقه فى توفير منتج للمستهلك بمواصفات ذات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، خاصة أن أغلب دول العالم وآخرها الأرجنتين تمنع التداول الحي من أجل الحد من انتشار انفلونزا الطيور.