تعرف على أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو

وبلغ سعر الطماطم بين 7إلى 8 جنيهات في تعاملات اليوم، والبطاطس 4 إلى 5 جنيهات، والبصل 12 إلى 15جنيها، والكوسة 7 جنيات إلى 8 جنيهات، والجزر بدون عروش 7 الى 8جنيهات، الخيار بين 8إلى 10جنية .

كما سجل سعر الباذنجان البلدي 4إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 4 إلى 5 جنيهات والرومي الصوب 4 الى 5جنيهات والفلفل الحامي 5إلى 6جنيها.