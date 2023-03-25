تعرف على أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو

رصدت كاميرا اليوم السابع، أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ65 جنيها، وكيلو الرومى البلدى 75 جنيها، وكيلو الأرانب بـ80 جنيها وكيلو البط البلدى 82جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 76إلى 80جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ100جنيها، وجوز السمان بـ40جنيها، وكيلو الوز بـ70 جنيها, البانية 170جنية .
وبلغ سعر الطماطم بين 7إلى 8 جنيهات في تعاملات اليوم، والبطاطس 4 إلى 5 جنيهات، والبصل 12 إلى 15جنيها، والكوسة 7 جنيات إلى 8 جنيهات، والجزر بدون عروش 7 الى 8جنيهات، الخيار بين 8إلى 10جنية .
كما سجل سعر الباذنجان البلدي 4إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 4 إلى 5 جنيهات والرومي الصوب 4 الى 5جنيهات والفلفل الحامي 5إلى 6جنيها.
وسجلت أسعار الفاكهة: التفاح من 30 إلى 35جنية ، والموز من 10الى 12 جنية ، البرتقال من 6 إلى 7 جنية .
وتفقد خلال الأيام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، سيارات منتجات السلع الغذائية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة أمام مقر ديوان عام المحافظة ، وذلك بهدف توفير كافة أنواع السلع بكميات كافية أمام المواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم ، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية .
وخلال تفقده أشاد محافظ المنوفية بجودة المنتجات والتي تضم أكثر من 5 طن مواد غذائية ودواجن مجمدة وزيت وسكر وأرز ودقيق وغيرها من السلع الضرورية ، مشيراً أنه تم التنسيق مع اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لضخ العديد من السلع الغذائية والأساسية وبكميات كبيرة لتوزيعها علي المنافذ والمعارض بالمحافظة ، مشيداً بجهود وزارة التموين وتعاونها الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإتاحة السلع أمام المواطنين ، ووجه المحافظ بإقامة فرع دائم للشركة العامة لتجارة الجملة بمدينة شبين الكوم إلى جانب المنافذ التابعة للشركة والمتواجدة بمراكز قويسنا وبركة السبع ومنوف .
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