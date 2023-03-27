تفاصيل مصرع طفل غرقًا في بحر يوسف بالفيوم.. انزلقت قدمه وتم انتشال الجثة

الفيوم رباب الجالي

لقى طفل في بداية العقد الثاني من العمر مصرعه غرقا في مياه بحر يوسف، بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم، بعدما انزلقت قدمه وسقط في المياه وفشل في الخروج من المياه، بينما قفز خلفه الأهالي الذين فشلوا في انتشاله أو العثور على جثمانه، حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثة.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، فيما أصيبت والدة الطفل بصدمة كبرى لوفاة طفلها بهذه الطريقة، خصوصًا أنّها عنّفته قبل خروجه من المنزل بسبب عدم اهتمامه بالمذاكرة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بمصرع طفل غرقًا في مياه بحر يوسف، بمدخل منطقة باغوص السكنية بمدينة الفيوم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان غرق الطفل ببحر يوسف، حيث تمكن الغواصين وقوات الحماية المدنية، من انتشال جثة الطفل، وتبين أنه يدعى م.أ، 13 سنة، وتبين أن الطفل كان يتجول قرب البحر، وانزلقت قدماه وسقط في البحر فجرفته المياه إلى قاع البحر، وفشل من الخروج منها، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة غرقا.

وجرى استدعاء سيارة إسعاف ونقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي صرحت بتسليم جثمان الطفل لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته فور إنهاء تصاريح الدفن.