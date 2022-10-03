انتشال جثة مزارع غرق فى مياه البحر اليوسفى ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، جثة مزارع لقى مصرعه غرقًا في مياه بحر يوسف خلال قيامه بتحضير ماكينة ري، بقرية دلهانس التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، وذلك بعد مرور 24 ساعة من غرقة، وتم إيداع جثته داخل مشرحة مستشفى الفشن المركزي لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بتعرض حينما المواطن، خالد أحمد البالغ من العمر 38 سنة، مقيم بقرية دلهانس، للغرق خلال تحضيره ماكينة ري بمياه بحر يوسف لري زراعته الخاصة به، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوات الإنقاذ النهري على رأس سيارة إسعاف وانتشال الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وتبين من التحريات الأولية إن المتوفي، قام بمحاولة تحضير ماكينة ري مياه لري ارض زراعية بقريك دلهانس، انزلقت قدماه وسقط في المياه ولعدم قدرته على السباحة ابتلعته ، ولقى مصرعه غرقًا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف برفقة قوات الإنقاذ النهري بمركز ومدينة الفشن، لمحاولة انتشال الجثة، من داخل مياه بحر يوسف بالقرية، وسط حالة من الحزن والأسى بين أسرته وأهالي القرية، حتى تم العثور على جثته وانتشالها.

جرى نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى الفشن المركزي وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة.