تزويد الوحدات البيطرية فى قرى حياة كريمة بأجهزة سونار حديثة بالغربية

الغربية محمد طارق

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية ، إنه تم إمداد الوحدات البيطرية بالأثاث والمعدات والآلات اللازمة للتشغيل، حيث تم توريد 8 ثلاجات، 8 أجهزة سونار لفحص الإناث للكشف عن أسباب تأخر الحمل، كما تم تدريب الأطباء بإدارة زفتى على كيفية العمل على هذه الأجهزة.

وأوضح أنور لـ "اليوم السابع"، أن الوحدة البيطرية بمشروعات حياة كريمة مزودة بصالة لفحص الحيوان، وغرفة للكشف علي الحيوانات، بالإضافة الي صيدلية مزودة بكافة الأدوية اللازمة، ومعمل لتحليل العينات، بجانب الغرف الخاصة لمدير المنشاة والاطباء والمعاونين.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري أوضح أن المرحلة الأولي شهدت إنشاء 8 مجمعات بيطرية زراعية، علي مساحة 330 متر نصيب الوحدة البيطرية 140 متر تقريبا، والباقي جمعية زراعية ومركز ارشاد زراعي، مضيفًا إنه تم الانتهاء من المرافق بكافة المشروعات التابعة لنا.