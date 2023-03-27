اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 مارس 2023 08:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تزويد الوحدات البيطرية فى قرى حياة كريمة بأجهزة سونار حديثة بالغربية

الإثنين، 27 مارس 2023 07:00 ص
تزويد الوحدات البيطرية فى قرى حياة كريمة بأجهزة سونار حديثة بالغربية الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، إنه تم إمداد الوحدات البيطرية بالأثاث والمعدات والآلات اللازمة للتشغيل، حيث تم توريد 8 ثلاجات، 8 أجهزة سونار لفحص الإناث للكشف عن أسباب تأخر الحمل، كما تم تدريب الأطباء بإدارة زفتى على كيفية العمل على هذه الأجهزة.
 
وأوضح أنور لـ "اليوم السابع"، أن الوحدة البيطرية بمشروعات حياة كريمة مزودة بصالة لفحص الحيوان، وغرفة للكشف علي الحيوانات، بالإضافة الي صيدلية مزودة بكافة الأدوية اللازمة، ومعمل لتحليل العينات، بجانب الغرف الخاصة لمدير المنشاة والاطباء والمعاونين.
 
وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري أوضح أن المرحلة الأولي شهدت إنشاء 8 مجمعات بيطرية زراعية، علي مساحة 330 متر نصيب الوحدة البيطرية 140 متر تقريبا، والباقي جمعية زراعية ومركز ارشاد زراعي، مضيفًا إنه تم الانتهاء من المرافق بكافة المشروعات التابعة لنا.

بيطري الغربية

مديرية الطب البيطري في الغربية

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

زفتي

الغربية

اخبار الغربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة