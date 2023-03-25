بيطرى الغربية: تحصين 220 آلف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

وأضاف مدير المديرية في بيان له، أنهم قاموا بصرف كافة اللقاحات والأمصال والمستلزمات اللازمة لتحصين حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات بإختلاف أنواعها وعددها 266554، مناشدًا جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 134 وحدة بيطرية وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذه الأمراض.

وأوضح أنور، أن هناك لجان من الأطباء والمعاونين تقوم بالمرور علي المنازل والحظائر لتحصين الحيوانات بجانب الأخري المكلفة بهذا الشأن في الوحدات أو في لجان مركزية داخل القري، وأن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين 22.5 جنيهاً للحيوان الواحد من الأبقار أو الجاموس و 11 جنيها للحيوان الواحد من الأغنام أوالماعز .

وأشار إلي إنه وحال وجود أي شكوي فعلي المواطن التواصل مع الإدارة البيطرية التابع لها محل إقامته أو التواصل مع مديرية الطب البيطري علي تليفون 3332574.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، صرح أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة سيتم تطوير الإدارات البيطرية والمجازر بالأربعة مراكز، ويتم حاليا اختيار الاراضى التى سيتم انشاء عليها المشروعات بعد العرض على الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.