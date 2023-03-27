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الكهرباء: محطات جديدة بقدرة 700 ميجا وات لتوليد التيار من الطاقة الشمسية

الإثنين، 27 مارس 2023 02:00 ص
الكهرباء: محطات جديدة بقدرة 700 ميجا وات لتوليد التيار من الطاقة الشمسية وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك ما يقرب من 4 الالف كيلو متر بمحافظات الصعيد لإنشاء محطات شمس ورياح جديدة لتوليد الكهرباء، كاشفا أن هذه المساحات بمحافظات بنى سويف وسوهاج وأسيوط و غرب النيل سيتم إنشاء مشروعات للطاقة المتجددة عليها لتوليد الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن  مصر خلال الـ5 سنوات القادمة ستشهد توسعات غير مسبوقة في مجال الطاقة المتجددة وتتحول من  مصدر لتوليد الكهرباء إلى عنصر هام للحلول المتكاملة التى تحتاجها الدولة فى المشروعات القومية.

و أضاف المصدر، أن الطاقة المتجددة ستكون أحد أهم عناصر الحلول للمشكلات التي تواجه الدولة ، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة ستكون عنصر أساسي فى مشروعات تحلية المياه و انتاج الهيدروجين الاخضر و التخلص الآمن من النفايات المشعة.

وقال المصدر، أن محافظة أسوان تعد أرض خصبة للتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية حيث جارى الانتهاء من إنشاء محطات جديدة بقدرة 700 ميجا وات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة كوم أمبو وهناك مشروعات مستقبلية تصل قدرتها لـ2000 ميجا وات.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

مشروعات الطاقة المتجددة

الصعيد



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