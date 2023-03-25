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طفرة بمشروعات الطاقة النظيفة.. مصر الأولى عربيا فى إنتاج الكهرباء من الرياح

السبت، 25 مارس 2023 09:00 ص
طفرة بمشروعات الطاقة النظيفة.. مصر الأولى عربيا فى إنتاج الكهرباء من الرياح الطاقة النظيفة
كتب محمود العمرى

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تتوسع الدولة المصرية في تحقيق إنجازات كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة لمواكبة التوجه العالمي، وتحرص مصر على الحفاظ البيئة في ظل أزمات التغير المناخي، وتسعى لتطوير سبل الحصول على الطاقة المتجددة من أجل مستقبل أخضر نظيف، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن الدولة المصرية تقفز لريادة العالم بمشروعات جبارة للطاقة النظيفة، حيث تنفذ مصر العديد من المشروعات الخضراء، كما أطلقت العديد من الاستراتيجيات الخضراء منها استراتيجية تغير المناخ لعام 2050.

وتمضى مصر فى طريقها لإنتاج 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035، وتعد مصر أعلى الدول العربية إنتاجًا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

 


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