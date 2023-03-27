الكرملين: رد فعل الغرب لن يؤثر على خططنا بنشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا

أ.ش.أ

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن رد فعل الغرب لن يؤثر على خطط روسيا بنشر أسلحة نووية تكتيكية في جمهورية بيلاروسيا.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف - للصحفيين اليوم الاثنين، "رد فعل الغرب لن يؤثر على خطط روسيا بنشر أسلحة نووية تكتيكية في جمهورية بيلاروسيا".

وأضاف بيسكوف "لا يمكن لرد الفعل هذا أن يغير خططنا، فقد أوضح الرئيس بوتين كل شيء في تصريحاته التي أدلى بها يوم السبت الماضي، وليس لدي ما أُضيفه إلى ذلك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن بلاده اتفقت مع بيلاروس على نشر أسلحة نووية تكتيكية في الأراضي البيلاروسية دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمعاهدات منع انتشار الأسلحة النووية.