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الشرطة الأمريكية: مرتكبة إطلاق النار امرأة تبلغ 28 عاما

الإثنين، 27 مارس 2023 09:05 م
الشرطة الأمريكية: مرتكبة إطلاق النار امرأة تبلغ 28 عاما الشرطه الامريكيه
كتب أحمد عرفة

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قالت الشرطة الأمريكية، إن مرتكبة إطلاق النار بمدرسة ابتدائية فى ولاية تينيسي الأمريكية امرأة تبلغ 28 عاما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم، عن ارتفاع عدد قتلى إحدى المدارس بمدينة ناشفيل من 3 إلى 7 أطفال، وذلك بخلاف منفذ الهجوم، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

 

وكانت قد شهدت مدرسة في مدينة ناشفيل الأمريكية إطلاق نار، اليوم الاثنين.

 

وقالت شرطة ناشفيل إن المسلح أطلق النار على مدرسة كونفنانت، الابتدائية.

 

واضافت في تغريدة على تويتر "وقع إطلاق نار في كوفنانت سكول" التابعة لكنيسة العهد المشيخية، مشيرة إلى أنّ عناصرها اشتبكوا مع المهاجم مما أسفر عن مقتله.

 

 


أمريكا

الشرطه الامريكيه

اطلاق نار

امراه

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