اليوم السابع
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الإثنين، 27 مارس 2023 08:01 م
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بينهم منفذ الهجوم

الشرطة الأمريكية تعلن سقوط 4 قتلى إثر إطلاق نار بمدرسة فى ناشفيل

الإثنين، 27 مارس 2023 06:45 م
الشرطة الأمريكية تعلن سقوط 4 قتلى إثر إطلاق نار بمدرسة فى ناشفيل الشرطة الأمريكية
وكالات

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أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 4 بإطلاق نار في إحدى المدارس بمدينة ناشفيل بينهم منفذ الهجوم، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

وكانت قد شهدت مدرسة في مدينة ناشفيل الأمريكية إطلاق نار، اليوم الاثنين.

وفى وقت سابق قتلت طفلة في الثالثة أختها البالغة أربع سنوات بعدما أطلقت النار عليها بالخطأ من مسدس نصف آلي في تكساس، على ما أفادت الشرطة الأمريكية.

وتشكل هذه المأساة أحدث مثال على الآثار الوخيمة لانتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، وفق "سكاي نيوز".

وأشار المسئول في شرطة هاريس الواقعة بضواحي هيوستن إد غونزاليس إلى أنّ الطفلة "استطاعت الوصول إلى مسدس نصف آلي محشو بالرصاص"، مضيفاً أنّ أفراد العائلة سمعوا طلقة نارية فتوجّهوا سريعاً نحو الغرفة ليعثروا على الطفلة البالغة أربع سنوات جثةً". وأُعلنت وفاة الطفلة فوراً.

 

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