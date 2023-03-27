اليوم السابع
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ارتفاع عدد قتلى مدرسة ابتدائية فى ولاية تينيسي الأمريكية إلى 7 أطفال

الإثنين، 27 مارس 2023 08:12 م
ارتفاع عدد قتلى مدرسة ابتدائية فى ولاية تينيسي الأمريكية إلى 7 أطفال الشرطة الامريكية
كتب- وكالات

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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم، عن ارتفاع عدد قتلى إحدى المدارس بمدينة ناشفيل من 3 إلى 7 أطفال، وذلك بخلاف منفذ الهجوم، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

وكانت قد شهدت مدرسة في مدينة ناشفيل الأمريكية إطلاق نار، اليوم الاثنين.

وقالت شرطة ناشفيل إن المسلح أطلق النار على مدرسة كونفنانت، الابتدائية.

واضافت في تغريدة على تويتر "وقع إطلاق نار في كوفنانت سكول" التابعة لكنيسة العهد المشيخية، مشيرة إلى أنّ عناصرها اشتبكوا مع المهاجم مما أسفر عن مقتله.

وفى وقت سابق قتلت طفلة في الثالثة أختها البالغة أربع سنوات بعدما أطلقت النار عليها بالخطأ من مسدس نصف آلي في تكساس، على ما أفادت الشرطة الأمريكية.

وتشكل هذه المأساة أحدث مثال على الآثار الوخيمة لانتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، وفق "سكاي نيوز".

وأشار المسئول في شرطة هاريس الواقعة بضواحي هيوستن إد جونزاليس إلى أنّ الطفلة "استطاعت الوصول إلى مسدس نصف آلي محشو بالرصاص"، مضيفاً أنّ أفراد العائلة سمعوا طلقة نارية فتوجّهوا سريعاً نحو الغرفة ليعثروا على الطفلة البالغة أربع سنوات جثةً". وأُعلنت وفاة الطفلة فوراً.


الشرطة الأمريكية

ارتفاع عدد قتلى مدارسة ابتدائية

مدينة ناشفيل

من 3 إلى 7 أطفال

مقتل منفذ الهجوم



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