مصرع سيدة وإصابة شاب فى حادث تصادم تروسيكل ودراجة نارية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد طريق البربا جرجا دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وقوع تصادم على الطريق بين تروسيكل ودراجة نارية على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق الأول نتج عن التصادم وفاة سيده تبلغ من العمر 20 سنة وإصابة شاب يبلغ من العمر 16 سنة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى جرجا العام.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج، قد تلقت بلاغا بوقوع مصادمة على طريق البربا جرجا بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج بين تروسيكل ودراجة نارية ووجود متوفية ومصاب، وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة الأولية لمكان الحادث بوقوع مصادمة بين تروسيكل ودراجة نارية عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق الأول مما أدى إلى انقلابهما على جانب الطريق.

نتج عن حادث التصادم إصابة عماد. م. ا. ا 16 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وكسر بالساعد الأيمن الأيسر إشتباه كسر بقاع الجمجمة، ووفاة فاتن. م. ا 20 سنة عقب إصابتها بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصاب للمستشفى العام بجرجا لتلقى العلاج وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة وجار انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة.

تم الدفع بالقوات إلى مكان الحادث وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركية السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.