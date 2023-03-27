الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة تركيب مصعد سكنى فى الجيزة.. التفاصيل

كتبت - مرام محمد

أوضحت محافظة الجيزة ، الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة مصعد سكني، موضحة أن المواطن الراغب فى ذلك عليه التوجه للمركز التكنولوجى للحى التابع له لتقديم طلب الرخصة، والالتزام بالشروط والإجراءات التالية:

أولا: شروط الحصول على الخدمة

1- أن يكون المتقدم لطلب الخدمة مالك العقار أو وكيل أعمال بـ"توكيل رسمي موثق" أو رئيس اتحاد الشاغلين.

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة على العقار.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- صورة من ترخيص البناء.

2- عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.

3- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

4- ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.

5- نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البئر.

6- مقايسة تتضمن الأعمال.

7- توكيل رسمي مقدم.

8- تقرير من مهندس استشاري إنشائي يفيد تحمل المبنى لحمولة المصعد ومشتملاته والحركة الناتجة عنه في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم.

ثالثا: الإجراءات المتبعة

1) التوجه إلى وحدات الإدارة المحلية التابعة لها محلك السكني أو هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لها مدينتك إذا كنت تسكن في مدينة جديدة.

2) ملء النموذج الخاص بخدمة تركيب المصعد.

3) تقديم المستندات المطلوبة.

4) سداد رسوم المعاينة.

5) تسديد الرسوم وتلقي رخصة تركيب المصعد.