اليوم السابع
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وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:18 ص
وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية خلال الجوله
كتب زكى القاضى

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تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي مصنع المصاعد الكهربائية التابع لشركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية، وجاء ذلك بإعادة التمركز التابع لوزارة الإنتاج الحربي بطريق بلبيس.
 
أشار الوزير "مرسي" إلى أن هذه الجولة التفقدية تأتي بهدف متابعة الموقف التنفيذي وسير العمل بمصنع المصاعد الكهربائية، لافتاً إلى أن إنشاء المصنع يأتي في إطار التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) وشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية لإنشاء شركة تحت اسم مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيجيك"، مضيفاً أن الغرض من هذا التعاون هو توطين صناعة المصاعد والسلالم الكهربائية وزيادة نسبة المكون المحلي تدريجياً ونقل التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج إلى شركات الانتاج الحربي وتبادل الخبرات المكتسبة وصولاً إلى أعلى نسبة تصنيع محلي ممكنة لهذه الصناعة مع مواكبة التقدم التكنولوجي في هذه الصناعـة وتحقيق مقاييس الجودة العالمية والسعر التنافسي وذلك بالاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والخبرات البشرية لشركات الإنتاج الحربي.
 
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على إيمان الوزارة الكامل بأهمية التكامل مع القطاع الخاص في مجالات التصنيع المختلفة، وهو ما يعكسه وجود تعاون كبير بين الوزارة وشركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ وعقول مصرية وبأعلى معايير الجودة، وأوضح الوزير "مرسي" أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم منذ عامين بسبب جائحة فيروس كورونا والسلالات المتحورة منه لا تزال مستمرة مما يزيد الترقب الدولي بشأن الأضرار المحتملة على الأنشطة الاقتصادية والأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية التي لازالت لم تتعافى بشكل كامل من هذه الظروف الاستثنائية التي أثرت على جميع اقتصاديات العالم وجميع القطاعات الاقتصادية في آنٍ واحد.
 
من جانبه أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على حرص وزارة الإنتاج الحربي على متابعة مستجدات المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف الشركات والوحدات التابعة للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمنى للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها.
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الانتاج الحربى

اخبار الانتاج

المصاعد الكهربائيه

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