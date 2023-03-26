محافظة الجيزة: 900 منفذ توفر احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة فى شهر رمضان

كتبت - مرام محمد

أكدت محافظة الجيزة، أن منافذ السلع الثابتة والمتنقلة ومعارض " أهلا رمضان " مستمرة في طرح السلع الأساسية والاستراتيجية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان وغيرها بتخفيضات تصل لـ30% حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشارت المحافظة، إلى أنها وبالتعاون مع كافة الجهات توسعت في إقامة منافذ ومعارض السلع المخفضة في مختلف مراكز وأحياء وقرى المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة كافة صور احتكار السلع من بعض التجار خلال الشهر الكريم، حيث أقامت ما يقرب من 900 منفذ ثابت ومتنقل تغطي كافة قطاعات المحافظة، و10 معارض لـ"أهلا رمضان"، تقام في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وبشارع المدرسة بجوار الوحدة الصحية في المنيب، وبشارع بورسعيد بجوار مجلس المدينة في البدرشين، وبشارع شكري القواتلي بجوار مبنى الضرائب في العياط، وبشارع المطار في إمبابة بحي شمال الجيزة، وبشارع حوض الساحل بجوار قسم شرطة في حي الوراق، وفي قرية سقيل بمركز ومدينة أوسيم، وقرية الكداية بمركز ومدينة الصف، ومركز ومدينة أطفيح، ومعرض آخر بالحى 12 محور جمال عبد الناصر في مدينة السادس من أكتوبر.