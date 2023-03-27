الأقباط الكاثوليك يحيون ذكرى رحيل الأنبا أنطونيوس نجيب الجمعة المقبل

يترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قداس الذكرى السنوية الأولى لمثلث الرحمات، البطريرك الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، يوم الجمعة المقبل الموافق 31 مارس الساعة 10 صباحًا، بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

وفى يوم 28 مارس من العام الماضى رحل عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفى للكنيسة القبطية الكاثوليكيةبمصر، وكادرنيال الكنيسة الجامعة، عقب مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء.

وتابعت الكنيسة الكاثوليكية أنها تصلى حتى يمنح الله الكنيسة دعوات صالحة له،

وكانت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، ذكرت أنه تحت رعاية الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبحضور الأب بيشوي ناثان، راعيكنيسةالسيدة العذراء بأبوان، أقيمت الجمعة الماضية فعاليات الاحتفال بعيد الأم.