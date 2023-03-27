اليوم السابع
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الإثنين، 27 مارس 2023 04:41 م
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إصابة 10 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الإثنين، 27 مارس 2023 03:26 م
إصابة 10 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم اسعاف- أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب 10 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم، بطريق القاهرة - أسيوط الغربي الصحراوي، واشتعال النيران فيها، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 
تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا من بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الغربي الصحراوي، بعد كمين الطيور في اتجاه أسيوط بنحو كيلو، واشتعال النيران فيها، وانتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 10 مواطنين، نقلوا إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


مستشفى الفيوم الجامعي

اخبار مصر

الفيوم

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