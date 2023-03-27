إصابة 10 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا من بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الغربي الصحراوي، بعد كمين الطيور في اتجاه أسيوط بنحو كيلو، واشتعال النيران فيها، وانتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 10 مواطنين، نقلوا إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.