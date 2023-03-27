إصابة سيدة عقرها كلب بقرية الجعفرية فى مركز السنطة بالغربية

الغربية محمد طارق

أصيبت سيدة في العقد الثالث من عمرها بقرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية ، بجروح، وذلك بعد عقر إحدي الكلاب الضالة لها، وتم نقلها إلى المستشفى العام لإعطائها المصل المضاد.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالى بإصابة سيدة تدعي "اسلام.ا.ا" 35 سنة بجروح، وذلك بعد أن عقرها كلب ضال مسعور بقرية الجعفرية، وتم نقلها بسيارات الإسعاف إلى مستشفى السنطة العام، لإعطائها المصل المضاد لعقر الكلاب.

وأكد الأهالي أن السيدة تعرضت للعقر من الكلب الضال داخل أحدي الأماكن الشهيرة، حيث إن الكلي كان بصحبة أحد الأشخاص الذي لم يتمكن من السيطرة عليه، ولم تتمكن الأهالي من التخلص منه، وعلي الفور تم تحرير المحضر.