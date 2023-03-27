متابعة معارض أهلا رمضان للتأكد من توفير كافة احتياجات المواطن فى الغربية

الغربية محمد طارق

صرحت منى صالح رئيس مركز و مدينة السنطة في محافظة الغربية، بأنه يوجد متابعة يومية صباحًا ومساءً لمعرض أهلا رمضان، للتأكد من توافر كافة الاحتياجات والسلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، موضحة أن المعرض يعمل منذ أكثر من شهر ونصف، بالتعاون مع مديرية التموين والتجار بالمركز، ومستمر حتي نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأضافت رئيس المدينة، أنه يوجد تنسيق بين إدارة التموين والطب البيطري بالمركز والمدينة، للمرور على كافة الأسواق ومحال بيع المنتجات الغذائية والمنتجات ذات الأصل الحيواني للتأكد من سلامتها وأنها صالحة للاستهلاك، وكذا متابعة التسعيرة الخاصة بكافة المنتجات المقدمة للمواطنين ورفع تقرير يومي لمحافظ الغربية.