أطفال المنوفية يجمعون 15 ألف جنيه فى حصالات الخير لتوزيعها على غير القادرين

المنوفية - محمد فتحى

تمكن عدد من الأطفال بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، من جمع مبلغ 15.5 ألف جنيه بحصالات الخير، وذلك لمساعدة الأسر غير القادرة .

وأكد أحد الأهالى أنه تم تنظيم مبادرة حصالات الخير من إحدى الجمعيات بإحدى قرى مركز تلا، حيث وزع القائمون على تلك المبادرة الحصالات على الأطفال، الذين يريدون الاشتراك بالمجان، لتشجيعهم على ذلك العمل من خلال حصالات الخير، وبعد انتهاء المدة المحددة يتم جمع الحصالات وفتحها وحساب ما بداخلها من أموال، وقد فوجئنا بجمع مبلغ مالى كبير لتوزيعها على الأسر غير القادرين .

وأضاف أن هؤلاء الأطفال من خلال مشروع حصالات الخير تم جمع مبلغ 15 ألف جنيه، لتوزيعها على الأسر غير القادرين كنوع من المشاركة المجتمعية.