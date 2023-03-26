الحزن يخيم على أهالى تلا بالمنوفية عقب وفاة سيدة أثناء توجهها لأداء العمرة

المنوفية - محمد فتحى

خيم الحزن على أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب تداول خبر وفاة الحاجة أمينة على مصطفى الحانوتى، وهي في طريقها لأداء مناسك العمرة، حيث تم تداول صورها وهي في الطريق، وسط دعوات أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها الفردوس الأعلى.

وتحدث محمد سامي، مالك شركة سياحة بالمنوفية، عن اللحظات الأخيرة قبل وفاة الحاجة أمينة على الحانوتى، مؤكدا أنه أثناء توجهها لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية توفيت، وأشار إلى أنه كان مرافقا للمجموعة المسافرة عبر شركته لأداء عمرة شهر رمضان المبارك لسنة 2023.

وقال سامي: "ننعى بمزيد من الأسى والحزن وفاة الحاجة أمينة على مصطفى الحانوتى، بالطائرة، حيث كتب لها أن تحظى بخير لقاء لرب العرش والسموات، فهي امرأة مسنة تتجاوز السبعين عاما مسافرة لأداء العمرة وبعد أن تجاوزت الميقات رفعت السبابة لنطق الشهادة لرب السماوات وهي صائمة تأبى الفطر رغم كثرة الإلحاح عليها".

أضاف رئيس شركة السياحة، في بيان له، "يالها من ميتة وياله من أجر يسعى له جاهدا من يبتغيه، وكيف لا وهي من كانت معي في مثل تلك الأيام في مكة المكرمة عمرة رمضان عام 2019، وها هي تعاود السفر في عام 2023 لأداء نفس الطاعة ولتبتغي الأجر من الله، فاللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين وألحقنا بها على خير وارزقنا حسن الختام، "إنا لله وإنا إليه راجعون".