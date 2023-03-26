هندسة الإسكندرية تعلن جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلنت كلية الهندسة جامعة الإسكندرية جدول امتحانات نصف الفصل الدراسى الثانى ربيع 2023 لطلاب البرامج العامة لائحة الساعات المعتمدة لكافة المستويات، والتى تنطلق بداية من الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل.

وأعلنت إدارة شئون التعليم والطلاب بملية الهندسة جامعة الإسكندرية عدد من التعليمات قبل أداء الامتحان وهى اذا كان على الطالب أداء الامتحان فى مقررين فى توقيتات مختلفة فى نفس اليوم فعلى الطالب أداء الامتحان فى المقررين دون أعذار، وإذا كان على الطالب أداء الامتحان فى ثلاث مقررات فى تفس اليوم فعلى الطالب تقديم طلب فى شئون الطلاب لتأجيل الامتحان لمقرر منهم لدخوله مع امتحانات الاعذار واداء الامتحان فى المقرران الآخران .

يذكر أن امتحانات نصف الفصل الدراسى الثانى انطلقت فى عدد من كليات جامعة الإسكندرية وهى امتحانات تمعيدية قبل امتحانات الفصل الدراسى الثانى المقرر انعقادها فى مايو القادم.