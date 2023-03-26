مياه سوهاج تطلق مسابقة دينية للعاملين وأبنائهم فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم

سوهاج عمرو خلف

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مسابقة دينية فى حفظ و تلاوة القرآن الكريم ، للعاملين بالشركة وأبنائهم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، صرح بذلك اللواء المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. وأضاف أن المشاركين يتسابقون فى حفظ ربع ونصف القرآن الكريم، وثلاثة أربع القرآن، والقران الكريم كاملاً، على أن يتم تكريم الفائزين بالمسابقة فى نهاية شهر رمضان الكريم.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن المسابقات تأتى لتشجيع للعاملين وأبنائهم على حفظ القرآن الكريم، لغرس قيم الخير والعطاء حتى يستطيعوا القيام بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم هذا بالاضافة الى تحقيق التواصل الحضارى والفكرى والثقافى بعيدًا عن كل ألوان التشدد أو التسيب أو الأفكار الضالة.

كان المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب قد أعلن في وقت سابق عن الانتهاء من استعداد الشركة لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال شهر رمضان وذلك من خلال استمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن على مدار 24 ساعة وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة وكذلك استعداد تام لفرق الصيانة والشبكات وتجهيز فرق طوارئ من الحملة الميكانيكية والشفاطات والمعدات وتم التأكد من حسن استعدادها لتنفيذ أى مهمة قد تحدث خلال شهر رمضان.