مواعيد تشغيل مترو الأنفاق فى شهر رمضان وعيد الفطر

كتب سيد الخلفاوى

يغير مترو الأنفاق مواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر، للتناسب مع طبيعة العمل فى رمضان، وذلك حسب ما أعلنته الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وجاءت كالتالى:

- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحا.

- آخر قطار بالخط الأول من حلوان و من المرج الجديدة 12 وربع صباحا.

- آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة و من المنيب 12 و نصف صباحا.

- آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12 وسبع دقايق صباحا.

- آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12 و 38 دقيقة صباحا.

- تتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الواحدة صباحا.

- محطة جمال عبد الناصر هى المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث، وتتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.

- محطة العتبة هى المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث، وتتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.