مصر حققت المركز رقم 21 فى مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2022

كتب مدحت عادل

ومن أهم مؤشرات الأرصاد الجوية أن مصر حققت المركز رقم (21) في مؤشر أداء تغير المناخ لعام 2022 متقدمة بذلك عن جنوب أفريقيا التي حققت المركز 39 وعن تركيا التي حققت المركز 41، والولايات المتحدة الأمريكية والتي حققت المركز 55.

وفقا لبيانات كلأ من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف فان عدد حالات الوفاة حول العالم لأسباب بيئية تتعلق بتغير المناخ بلغ (13) مليون حالة، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين يتنفسون هواء ملوثا حول العالم (9) من كل (10) أشخاص.

وبلغت كمية مياه الصرف الصحي المعالج المستخدمة في ري الغابات الشجرية 944 ألف متر مكعب / يوم في حين بلغت مساحة أراضي الغابات الشجرية المستفيدة 6.3 ألف فدان، وجاءت محافظة سوهاج على رأس محافظات الجمهورية من حيث تلك المساحة والتي بلغت 3 ألف فدان بنسبة بلغت 47.6% وذلك عام 2021.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للارصاد الجوية في الثالث والعشرون من شهر مارس من كل عام منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبدء تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار " مستقبل الطقس والمناخ والماء عبر الأجيال " والذي يتماشى مع اتجاه المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طموحة للتصدي للتغيرات المناخية التي تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.