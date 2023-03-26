مصرع شاب حاول إنقاذ طفلة سقطت من أعلى عقار فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه وأصيبت طفلة نتيجة سقوطهما من أعلى عقار فى منطقة أوسيم، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الشاب حاول إنقاذ الطفلة من السقوط واختل توازنهما وسقطا سويا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بسقوط شاب وطفلة من أعلى عقار ومصرع الشاب، وإصابة الطفلة في أوسيم، وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة كادت أن تسقط من اعلى عقار، فحاول شاب من أسرتها إنقاذها إلا أنهما سقطا سويا، وفارق الشاب الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وأصيبت الطفلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.