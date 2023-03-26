محافظ الدقهلية: لجنة لمراجعة الصرف فى منشآت المنطقة الصناعية

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة الأوضاع البيئية لمصانع المنطقة الصناعية بجمصة، وتأثيرها على البيئة المحيطة، للحفاظ على صحة المواطنين والأراضى الزراعية المحيطة بالمنطقة.

وقرر مختار، تشكيل لجنة للمرور على كافة المصانع بالمنطقة الصناعية، لمراجعة الصرف الصناعى بها، وتحديد أكثر المصانع إضرارا بالبيئة، وتضم هذه اللجنة كلا من شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومديرية الصحة، والمنطقه الصناعية، وإدارة البيئة بالمحافظة، وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وجهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ومجلس مدينة جمصة، موجها رئيس المنطقة الصناعية بالتنبيه على كافة أصحاب المصانع بسرعة تركيب وحدات معالجة للصرف الصناعى الناتج عن منتجات هذه المصانع خلال مدة زمنية قصيرة مع المتابعة اليومية لهذه المصانع.

وأشار مختار، إلى انه فى حالة عدم التزام اصاحب المصانع بالشروط البيئية والصحية من خلال تركيب وحدات معالجة سيتم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة قد تصل للغلق ولن يكون هناك أى تهاون فى هذا الشأن.

وأكد المحافظ على أن الدولة تعمل على توفير المناخ الملائم لدعم الصناعة وزيادة معدل الإنتاج بما لايضر بالبيئة وصحة وسلامة المواطنين من خلال تذليل كافة العقبات وحل المشاكل التى تواجه المستثمرين، وتوفير مستلزمات الإنتاج، موجها مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة ولرئيس المنطقة الصناعية بجمصه بسرعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بسحب كافة قطع الاراضى الفضاء بالمنطقه الصناعية من أصحابها لعدم جديتهم فى انشاء المصانع ومرور المدة القانونية على الانشاء.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والمستشار ياسر سعيد وكيل وزارة القوى العاملة، والمهندس ايمن عزت رئيس مجلس مدينة جمصه، والمهندسه شيماء الصديق مدير الإدارة العامة للمرافق بالمحافظة، والمهندس محمود الغنيمى مدير الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والسيد عوض مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والدكتور مصطفى عنان مدير المنطقه الصناعية بجمصه، والدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة للبيئة بالمحافظة، والدكتور عبده محمدين مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس أحمد عبدالفتاح مدير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالدقهلية، وومثلى جهاز شئون البيئة بالدقهلية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالحفاظ على البيئة من التلوث والبعد عن كافة الملوثات البيئية التى تضر بصحة المواطنين وفى مقدمتها الصرف السلبى لكافة المنشآت الصناعية على الأنهار والبحار والمجارى المائية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمره من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.