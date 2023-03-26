محافظ الدقهلية يحيل 84 محضر مخالفات تموينية للنيابة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار، وأنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال مختار فى بيان اليوم، إن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 84 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر المحافظ إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية ، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة وبلقاس والسنبلاوين وتمى الأمديد، والجمالية ونبروه واجا وميت سلسيل وذلك على مدار يومين وخلال اليوم الاول تم تحرير عدد 43 مخالفة تموينية شملت 2 محضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (7شكاير) و1 محاضر انتهاء من الإنتاج و1 محضر عدم نظافة

أدوات العجين ومحضر تجميع دقيق بكمية قدرها (7شكاير ر) و2 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و13 محضر نقص وزن و8 محضر عدم إعلان عن الاسعار و5 محاضرعدم وجود شهادة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وخلال اليوم الثانى تم تحرير عدد 41 مخالفة تموينية شملت 1محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (4 شكاير) و1 محضر انتهاء من الإنتاج و1 محضر عدم وجود قائمة بيانات و4 محاضر عدم مطابقة للمواصفات19 محضر نقص وزن و12 محضر عدم إعلان عن الاسعار و2 محضرعدم وجود شهادة و1 محضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى) وتم اخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين فى ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن بالمحافظات.