اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 مارس 2023 03:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يفتتح قريبا محطة مياه منشأة القناطر.. تخدم 240 ألف نسمة

الأحد، 26 مارس 2023 02:03 م
محافظ الجيزة يفتتح قريبا محطة مياه منشأة القناطر.. تخدم 240 ألف نسمة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قريبا، محطة مياه منشأة القناطر؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع نسبة تغطية مياه الشرب في القرى المحرومة وتأمين جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالى طبقا للمواصفات القياسية، وذلك ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق يوم 31 مارس الجاري.
 
وكشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن المحافظ سيفتتح خلال الأيام القليلة المقبلة عددا من المشروعات القومية الهامة في مراكز وقرى المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مشيرا إلى أن احتفالات المحافظة بدأت بتطوير ودعم منظومة النظافة بتكلفة 146 مليون جنيه.
 
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أبرز المشروعات الجديدة التي سيفتتحها المحافظ، محطة مياه منشأة القناطر بطاقة تصميمية تصل إلى 40 ألف م3/يوم، في إطار مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظة الجيزة، مشيرا إلى أن المحطة ستخدم 240 ألف نسمة بمدينة منشأة القناطر، وقرى المركز "الاخصاص - أم دينار – كفر حجازي - الرهاوي - نكلا - جزاية – القطا - أبو غالب - الحاجر- وردان - اتريس - كفر أبو حديد - بني سلامة - بعض العزب المجاورة"، وذلك بتكلفة 285 مليون جنيه.
 
وأشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" حققت طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية خاصة فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك برفع كفاءة المحطات القائمة وإنشاء أخرى جديدة، وتنفيذ مشروعات المد والتدعيم للشبكات بالقرى، وإحلال وتجديد الوصلات القديمة والمتهالكة للقضاء على انقطاعات المياه وضمان استدامة كاملة للخدمة.

حياة كريمة

الجيزة

مبادرة حياة كريمة

محافظ الجيزة

العيد القومي لمحافظة الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يفاجئ العارضين بـ"أهلا رمضان".. ويوجه إنذارا لهم حال التلاعب بالأسعار

الأحد، 26 مارس 2023 12:57 م

محافظة الجيزة: 900 منفذ توفر احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة فى شهر رمضان

الأحد، 26 مارس 2023 07:00 ص

50 جنيها للشيشة و2000 للسيارة.. ضوابط محافظة الجيزة لمنع الإشغالات فى رمضان

السبت، 25 مارس 2023 11:58 ص

محافظة الجيزة تكثف الحملات الرقابية لمواجهة الغش التجارى والتلاعب فى الأسعار

السبت، 25 مارس 2023 11:18 ص

محافظ الجيزة يفتتح مسجد التقوى بقرية أبو رواش فى كرداسة

الجمعة، 24 مارس 2023 01:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة