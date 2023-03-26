محافظ الجيزة يفتتح قريبا محطة مياه منشأة القناطر.. تخدم 240 ألف نسمة

كتبت - مرام محمد

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، قريبا، محطة مياه منشأة القناطر؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع نسبة تغطية مياه الشرب في القرى المحرومة وتأمين جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالى طبقا للمواصفات القياسية، وذلك ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق يوم 31 مارس الجاري.

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن المحافظ سيفتتح خلال الأيام القليلة المقبلة عددا من المشروعات القومية الهامة في مراكز وقرى المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مشيرا إلى أن احتفالات المحافظة بدأت بتطوير ودعم منظومة النظافة بتكلفة 146 مليون جنيه.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أبرز المشروعات الجديدة التي سيفتتحها المحافظ، محطة مياه منشأة القناطر بطاقة تصميمية تصل إلى 40 ألف م3/يوم، في إطار مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظة الجيزة، مشيرا إلى أن المحطة ستخدم 240 ألف نسمة بمدينة منشأة القناطر، وقرى المركز "الاخصاص - أم دينار – كفر حجازي - الرهاوي - نكلا - جزاية – القطا - أبو غالب - الحاجر- وردان - اتريس - كفر أبو حديد - بني سلامة - بعض العزب المجاورة"، وذلك بتكلفة 285 مليون جنيه.