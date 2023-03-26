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حياة كريمة.. "القومى للمرأة" ينظم 111 جلسة دوار لتوعية 5570 سيدة بأسوان

الأحد، 26 مارس 2023 01:22 م
حياة كريمة.. "القومى للمرأة" ينظم 111 جلسة دوار لتوعية 5570 سيدة بأسوان جانب من التوعية
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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أكدت هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أن الأسبوع الماضى تم تنظيم 111 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية، فى إطار فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 
وأضافت هدى مصطفى، فى بيان صحفى، أن الجلسات استهدفت توعية 5570 رجلاً وسيدة وفتاة داخل 28 قرية ونجع بمركز إدفو، بالإضافة إلى 12 قرية ونجع بمركز كوم أمبو، موضحةً أن الجلسات تناولت رفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، بجانب ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الحالية.
 
ومن جانبه، وجه أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستمرار سلسلة الجهود والأنشطة المبذولة لدعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى لدى الأهالى والمواطنين داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 
توعية السيدات
توعية السيدات

جانب من التوعية
جانب من التوعية

جلسات الدوار فى قرى حياة كريمة
جلسات الدوار فى قرى حياة كريمة

جلسات الدوار
جلسات الدوار
 

حياة كريمة

جلسات الدوار

توعية السيدات

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