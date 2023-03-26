اليوم السابع
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محافظ الجيزة يفاجئ العارضين بـ"أهلا رمضان".. ويوجه إنذارا لهم حال التلاعب بالأسعار

الأحد، 26 مارس 2023 12:57 م
محافظ الجيزة يفاجئ العارضين بـ"أهلا رمضان".. ويوجه إنذارا لهم حال التلاعب بالأسعار محافظ الجيزة يفاجئ العارضين بمعرض أهلا رمضان
كتبت - مرام محمد

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قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بجولة مفاجئة لمعرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بمنطقة فيصل، اليوم الأحد؛ للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية والالتزام بالأسعار المعلنة بنسب التخفيضات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
 
وأكد محافظ الجيزة أن المعرض يضم السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار مناسبة، وكذا منافذ بيع الأرز واللحوم والدواجن و الخضراوات والفاكهة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة.
 
وخلال جولته داخل المعرض شدد المحافظ على العارضين داخل المعرض بعدم التلاعب في الأسعار المعروضة، مشدداً على مسئول المعرض ومديرية التموين بمراقبة العارضين يوميا وفي حال المخالفة يتم استبدال العارض بآخر يلتزم بالأسعار المحددة دون مغالاة على المواطنين.
 
وأكد المحافظ تقديم كافة التسهيلات أمام التجار العارضين لبيع منتجاتهم بالمنافذ وعدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية للمساهمة في تقديم سلع بأسعار مخفضة ليعود بالنفع علي المواطنين.
 
كما تابع محافظ الجيزة داخل المعرض توافر مخزون الأرز والسكر والدواجن المبردة وبيعها للمواطنين بالاسعار المخفضة، مؤكداً تزويد المعرض على مدار اليوم بمخزون إضافي من السلع لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الاقبال الكبير الذي يشهده.
 
كما حرص اللواء أحمد راشد، خلال على التحاور مع المواطنين للتأكد عن مدي رضاءهم عن الأسعار الموجودة بالمعارض والسلاسل التجارية وعدم المغالاة فيها، مشددا على الشركات العارضة بضرورة الإلتزام بالأسعار المعلنة وفي حالة التأكد من مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بتكثيف الرقابة على المعارض والمنافذ والمخابز لضبط المتلاعبين، والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقا للمواصفات المحددة.
 
رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير العام المساعد و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء الطالبية والعمرانية.
 
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