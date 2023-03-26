اليوم السابع
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كلب يعقر شابا أثناء سيره في الشارع بالطالبية وضبط مالكه

الأحد، 26 مارس 2023 01:07 ص
كلب يعقر شابا أثناء سيره في الشارع بالطالبية وضبط مالكه كلب شرس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض شاب لعقر كلب، أثناء سيره في الشارع بالطالبية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وألقى رجال المباحث القبض على مالك الكلب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد عقر كلب لأحد الأشخاص في الطالبية. 
 
بإجراء التحريات تبين أن كلب ملك شاب، عقر المصاب، أثناء سيره في الشارع، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وألقى رجال المباحث القبض على مالك الكلب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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