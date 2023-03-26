ضبط 9 أطنان دقيق داخل مصنع بدون ترخيص فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة



وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير عام الرقابة التموينية بحملات تموينية بمركزى ايتاى البارود ودمنهور .

أسفرت الحملات عن ضبط مصنع معجنات يدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 120 شيكارة دقيق زنة الواحدة 50 كجم و40 شيكارة نشا ذرة زنة الواحدة 25 كجم و500 كجم معجنات كمنتج نهائى و1000 استيكر مستخدم فى التصنيع.

كما تم ضبط 3 أطنان دقيق مجهول المصدر داخل مركز تعبئة دقيق و طن بويات منتهي الصلاحيه بأحد التوكيلات الكبري.

وأسفرت الحملات أيضا عن تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك وتحرير محضرين لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.