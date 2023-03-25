ضبط 1.5 طن أعلاف حيوانية أثناء خلطها بمواد مجهولة المصدر في الغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية لمتابعة حالة الأسواق بدائرة قطور ضمت طارق شعيب ومحمود برغوث وخالد ذكي من مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تمكنت من ضبط طن ونصف أعلاف حيوانية بمخزن غير مرخص لتعبئة الأعلاف مستخدما في ذلك شكائر أعلاف شركات معروفة يقوم بفتحها وخلطها بمواد أخري مجهولة المصدر ويقوم بإعادة تعبئتها في نفس شكائر الشركة المعروفة وخياطتها وبيعها.

كما تم ضبط 120 عبوة مستحضرات تجميل وكريمات ومزيل عرق منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الانتاج والانتهاء المدون علي العبوات.

وتحرير 12 محضر عدم اعلان و شهادات صحية لأنشطة مختلفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر جنح بالمخالفات واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.