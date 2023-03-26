اليوم السابع
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شؤون الحرمين تطلق برنامج "العمار وفد الله" لرفع مستوى الخدمات للمعتمرين برمضان

الأحد، 26 مارس 2023 10:42 ص
شؤون الحرمين تطلق برنامج "العمار وفد الله" لرفع مستوى الخدمات للمعتمرين برمضان المسجد الحرام - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام برنامج (العمار وفد الله) ضمن مبادرة الهيئة صديقة القاصدين، والذي يصاحبه عدة برامج في شهر رمضان، باستعدادت مبكرة وتجهيزات مسبقة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار والقاصدين والمعتمرين.

وأوضح مدير عام شؤون هيئة المسجد الحرام ناصر محمد الحمزي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد - أن البرنامج يهدف للاحتفاء بالقاصدين وإثراء رحلتهم منذ قدومهم للمسجد الحرام وتوعيتهم بهدي النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، بالإضافة إلى تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الزوار القاصدين والمعتمرين، والعمل على التوعية الميدانية لتهيئة الأجواء المناسبة بالتيسير عليهم في أداء المناسك بكل يسر وسهولة وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

 


المسجد الحرام

المسجد النبوى

شهر رمضان

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