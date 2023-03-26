اليوم السابع
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الأحد، 26 مارس 2023 04:00 ص
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زوجة لمحكمة الأسرة: تعرضت للإساءة من زوجى طوال 16 سنة زواج وتحملت من أجل أولادى

الأحد، 26 مارس 2023 04:00 ص
زوجة لمحكمة الأسرة: تعرضت للإساءة من زوجى طوال 16 سنة زواج وتحملت من أجل أولادى محكمة الأسرة- أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

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أقامت زوجة دعوي قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والاستيلاء على مسكن الزوجية، وتبديد منقولاتها ومصوغاتها، ورفضه رعاية أولاده، وطردها من مسكن الزوجية، لتؤكد:" زوجي بعد أن تحملته إساءته لي طوال 16 سنه طردني من منزلي، وشهر بسمعتي، وجعلني أذوق العذاب علي يديه بسبب تهديداته".
 
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" مللت من الزواج منه، وقررت الانفصال عنه والحصول على حقوقي، بعد أن داوم علي التعدي على بالضرب، وإهانته لي أمام أولادي، والتقليل من شأني، وتركي أعيش في جحيم بسبب تنمره علي".
 
وأكدت الزوجة،" لجئت لعائلته لإقناعهم بتسوية الطلاق بيني وبينه بشكل ودي ولكنهم رفضوا، وطالبوني بالتنازل عن حقوقي الشرعية، رغم أنه من تسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات الرسمية التي تقدمت بها، لأعيش في عذاب بعد محاولته الاستيلاء علي كل حقوقي الشرعية".
 
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
 
 
 

محكمة الأسرة

خلافات أسرية

طلاق للضرر

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