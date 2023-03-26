رئيسة تايوان: لن ننخرط في "دبلوماسية الدولار" مع الصين

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صرحت رئيسة تايوان تساي إنج ون اليوم الأحد بأن تايوان "لن تشارك في منافسة لا معنى لها لدبلوماسية الدولار مع الصين" في أعقاب قرار هندوراس بقطع العلاقات مع تايبيه.



وقالت تساي - وفقا لما ذكرته صحيفة (فوكس تايوان) المحلية عبر موقعها الإلكتروني - "لقد تمسّكنا لسنوات عديدة بالاعتقاد بأن العمل ضمن النطاق الكامل لقدراتنا ومن خلال اتباع نهج استشرافي وعملي يمكننا دعم التنمية الموضوعية طويلة الأجل لحلفائنا الدبلوماسيين".



وأضافت : إن المحاولات لزعزعة السلام والاستقرار الإقليميين "لا يمكن أن تقوض التزام الشعب التايواني القوي بالحرية والديمقراطية"، مؤكدة أن بلادها ستقف مع حلفائها الدبلوماسيين والشركاء العالميين المتشابهين في التفكير للعمل نحو مستقبل أفضل للجميع ".. و اعتبرت رئيسة تايوان أنه خلال فترة إدارتها للبلاد "استخدمت الصين باستمرار كل الوسائل لقمع مشاركة تايوان الدولية" .



وتأتي تصريحات تساي بعد إعلان هندوراس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان في أحدث تأكيد لنفوذ الصين المتزايد على المسرح العالمي.

