تغيير مواعيد العيادات المسائية بمستشفى بئر العبد بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مستشفى بئر العبد النموذجى بشمال سيناء، عن تغير مواعيد العيادات المسائية خلال شهر رمضان لتبدأ من الساعة 1.30 ظهرا إلى الساعة 3.30 ظهرا.

كما أعلنت المستشفى استقبال دفعة جديدة من الأطباء من 4 جامعات مصرية وفق بروتوكول مستشفى بئرالعبد والتعاون المشترك مع الجامعات المصرية وهى القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة، ويستمر عملهم حتى نهاية الأسبوع.

ويقدم لفريق الطبى خدماته للمواطنين المترددين على المستشفى من كشف وإجراء عمليات جراحية.

وسبق وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، أن مستشفى العريش العام استقبل دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.



بيان موعد عمل العيادات بمستشفى بئر العبد

أعلن الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 13طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى مختلف التخصصات الطبية.

وقال مدير صحة شمال سيناء، أنه تشمل دفعة الأطباء فى تخصص مخ وأعصاب الدكتورة غادة عبد الوهاب خليل، وقلب وصدر الدكتور كريم محمد مدحت، والدكتورعمرو حسن منصور، وتخدير الدكتور حلمى حافظ حلمى، وعظام الدكتور محمد حامد محمد، وجراحة عامة الدكتور سامح محمد نجيب الدكتور محمد نجم عبد الغفار، وأشعة الدكتور يوسف محمد فهيم، وجراحة مخ وأعصاب الدكتورة هبة مدحت مغربى، والدكتور محمد حسن سيد، وطب أورام الدكتور احمد عبد الرحيم أحمد، وتجميل الدكتور محمود السيد جودة، وجهازهضمى وكبد الدكتورة فاطمة عبد القادرعطية.

وأوضح أن الفريق الطبى يقوم بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتى الجمعة المقبلة، لافتا أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة فى شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.