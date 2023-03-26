ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز فى انتخابات 2024

كتبت ريم عبد الحميد

فى أول ظهور علنى له منذ الضجة التي أحدثها بدعوة أنصاره إلى الاحتجاج حال توجيه اتهام له، شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما حادا على منافسيه فى سباق الرئاسة لعام 2024، وتطرق إلى مسألة احتمال توجيه اتهام له من قبل مدعى مانهاتن فى قضية دفع أموال للمثلة ستورمى دانيلز.

وبحسب ما ذكرت ABC News، فإن ترامب قال أمام تجمع فى واكو بولاية تكساس مساء السبت إنه لو لم يفز فى الانتخابات القادمة 2024، فإنه يعتقد حقا أن الولايات المتحدة سيكون محكوم عليها بالفشل. وتابع قائلا: إن سوء السلوك من قبل الادعاء هو أداتهم الجديدة، وهم مستعدون لاستخدامها على مستويات غير مسبوقة من قبل فى البلاد.

ووصف فريق حملة ترامب التجمع فى مطار واكو الإقليمى بأنه الأول له فى إطار جملته الانتخابية، على الرغم من أنه شارك فى فعاليات أصغر فى أيوا ونيو هامبشير وكارولينا الجنوبية منذ أن أعلن مساعيه لخوض سباق البيت الأبيض فى نوفمبر المقبل.

وتعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها ترامب منذ أن زعم الأسبوع الماضى أنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء (الماضى) على صلة بدفع أموال للممثلة نظير التزامها الصمت بشأن علاقة بينهما، وذلك خلال الحملة الانتخابية لعام 2016.

وتطرق ترامب إلى التحقيقات العديدة التي يواجهها، وأعلن نفسه الرجل الأكثر براءة فى تاريخ الولايات المتحدة. وقال ترامب إنه منذ البداية كانت هناك تحقيقات "اضطهاد" وزائفة واحدة تلو الأخرى، وتعلمون أنه بسبب ذلك، لم تعد بلادنا تتحدث عن العظمة مرة أخرى.

وهاجم الرئيس الأمريكي السابق حاكم ولاية فلوريدا ومنافسه المحتمل على الترشيح الجمهورى، رون ديسانتس، وقال إنه شارك فى حشد الدعم لديسانتس خلال حملته الأولى لمنصب الحاكم فى الوقت الذى كان فيه الأخير يعتقد أنه لا يستطيع أن ينجح لأن منافسه كان يحظى بشعبية.