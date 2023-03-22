اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 مارس 2023 11:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: استخدام فايزر المعدل كجرعة تنشيطية للحاصلين على لقاحات فوق الـ 50 عاما

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:12 ص
الصحة: استخدام فايزر المعدل كجرعة تنشيطية للحاصلين على لقاحات فوق الـ 50 عاما وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم أعطاء جرعات لقاح فايزر المعدل كجرعات تنشيطية للذين تم تطعيمهم ممن هم فوق سن الـ 50 عاما.
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن لقاح «فايزر المعدل» يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا المستجد، ومنها «أوميكرون» موضحًا أن اللقاح سيُعطى كجرعة تنشيطية لمن تلقى جرعات سابقة من أنواع اللقاحات المختلفة.
 
وتابع الشحنات التى تم استلامها تخضع للفحص والتحليل على أن يتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بعد الانتهاء من التحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية، مضيفًا أن لقاح «فايزر المعدل» حاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية.
 
وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https//egcovac.mohp.gov.eg/#/registration  لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين «مجانا» بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى حرصها الدائم على الوصول للمواطنين في المناطق والأماكن النائية وتقديم اللقاحات إليهم، بما يساهم في الحفاظ على المناعة المجتمعية للمواطنين.
 
 

الصحة

لقاح فايزر المعدل

الجرعة التنشيطية

لقاح كورونا



الموضوعات المتعلقة

وزير الصحة يبحث مع السفير الإيطالى نتائج مشروع دعم تحسين خدمات التمريض

الأربعاء، 22 مارس 2023 09:12 ص

وزير الصحة يكرم النماذج المتميزة من الفرق الطبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء، 21 مارس 2023 06:43 م

وزير الصحة يوجه بالإسراع فى بدء التطوير المتكامل لمعهد القلب

الثلاثاء، 21 مارس 2023 06:03 م

وزير الصحة يستعرض فرص الاستثمار بمنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الثلاثاء، 21 مارس 2023 11:39 ص

وزير الصحة يوجه بمد ساعات العمل بعيادات المعهد القومي للقلب لـ8 مساء على فترتين

الإثنين، 20 مارس 2023 02:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة