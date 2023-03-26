إصابة 6 أشخاص بينهم زوجان في حادثين مختلفين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 4 شباب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم ل حادث تصادم دراجتين بخاريتين بشارع الجمهورية بمدينة ههيا بالشرقية.

واستقبل مستشفى ههيا المركزى كلا من "صبري أ ال " 23 عاما و" عبد الرحمن ا ال" 20 عاما و"محمد السيد ع" 20 عاما و" محمد خ ا" 20 عاما مقيمون نطاق مركز ههيا مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما والعلاج اللازم.

فيما أصيب زوجان ونجليهما بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية، طريق ميت جابر نطاق مركز بلبيس محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بطريق قرية ميت جابر، مركز بلبيس مما أسفر عن إصابة " أحمد غ ال " 40 سنة وزوجته " فتحية ف " 40 سنة ونجليهما " أحمد" 9 سنوات و" يوسف" 7 سنوات بإصابات متنوعة،

جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.