إصابة زوجين ونجليهما فى حادث تصادم بمركز بلبيس بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب زوجين ونجليهما بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية على طريق ميت جابر بمركز بلبيس فى محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بطريق قرية ميت جابر مركز بلبيس، مما أسفر عن إصابة "أحمد.غ" 40 سنة وزوجته "فتحية ف" 40 سنة ونجليهما " أحمد" 9 سنوات و"يوسف" 7 سنوات بإصابات متنوعة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

وأصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفة اتجاه السويس، نطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفة اتجاه السويس، مما أسفر عن إصابة 9 بإصابات متنوعة، جرى الدفع بسيارات الاسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.