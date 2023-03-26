مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بقنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة نارية على طريق "نجع حمادي - أبوتشت" الزراعي.، وتبين مصرع إبراهيم جمال كمال الدين، 21 عامًا، مقيم بقرية كوم مجانين في مركز أبوتشت، وإصابة جمال عبد الناصر محمد تغيان، 20 عامًا، مقيم بقرية القبلي سمهود، ومحمود محمد محمود، 18 عامًا، مقيم بقرية كوم مجانين في مركز أبوتشت.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.