اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 مارس 2023 08:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بالتخصص فى سرقة الهواتف بالأميرية

الأحد، 26 مارس 2023 07:52 م
إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بالتخصص فى سرقة الهواتف بالأميرية سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قررت نيابة الأميرية، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب المغافلة.
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية  بمديرية أمن القاهرة، من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم)، بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها، اكتشفت سرقة هاتفها المحمول، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبالتعامل الفنى، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، وأقر بقيامه بالدلوف داخل شقة المجنى عليها وسرقة الهاتف المحمول ولاذ بالفرار كما أضاف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف بأسلوب "المغافلة، الخطف"، وأقر بإرتكاب عدد  8 وقائع سرقة هواتف محمولة كما أضاف بتصرفه فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سئ النية" (صاحب محل هواتف - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) أمكن ضبطه، وبحوزته كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها ، وأقر بعلمه بأن الهواتف المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقة. 

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة ، وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة .

 

 

 

 


سرقه

سرقه الهواتف

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة