وصول الدفعة الأولى من الـ"65 ألف شنطة رمضانية" لتوزيعها على المستحقين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وصول 1500 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، كدفعة أولى من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الاوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية وفي إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، وإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولوزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للاسر الاولى بالرعاية.

وكان قد أوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،أنه تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام ، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ، وذلك فضلا عن كميات اللحوم التي ستكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.



محتويات الشنط الرمضانية



وصول 1500 شنطة رمضانية لتوزيعها على الاسر الأول بالرعاية