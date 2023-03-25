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وزير الصحة يعلن تدشين المرحلة الثانية مع شركة سيروم الهندية لإنتاج اللقاحات

السبت، 25 مارس 2023 11:37 ص
وزير الصحة يعلن تدشين المرحلة الثانية مع شركة سيروم الهندية لإنتاج اللقاحات خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية التعاون بين شركة سيروم الهندية، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» لنقل وتبادل الخبرات، بما يضمن مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال تصنيع اللقاحات، مشيرا الى أن شركة سيروم الهندي تعد أحد أكبر الجهات المصنعة للقاحات في العالم .
 
جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية تدشين المرحلة الثانية من اتفاقية نقل التكنولوجيا بين الشركة القابضة «فاكسيرا» وشركة سيرم الهندية.
 
وأشار وزير الصحة والسكان أنه تم توقيع المرحلة الأولى من الاتفاقية في شهر يوليو من عام 2019، والتى استهدفت تصنيع 8 لقاحات،تضمن اللقاح (الخماسي، الكبدي ب للرضع، الكبدي ب للكبار، ثنائي المدارس، الثلاثي، التيتانوس، MMR، MR).
 
 
وتابع وزير الصحة والسكان، نحتفل اليوم بالمرحلة الثانية من الاتفاقية، فالشركة سيروم مسؤلة عن 60% من التطعيم حول العالم، لافتا الي ان الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية هي شاهدة علي حياة المواطنين المصريين وتطعيم المواطنين بشكل يومي. 
 
وحول بنود الاتفاقية أوضح وزير الصحة والسكان أن المادة الخام تأتي لمصر من خلال شركة سيروم ويتم تعبئتها وتغليفها في مصر والاشراف من قبل منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية" 
 
 
وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المًرحلة الثالثة من الاتفاقية سيتم الاعلان عنها بحلول نهاية العام، مشيرا الي أن انتاج اللقاحات والعلاجات عنصر هام للاكتفاء الذاتي أو تقليل الفاتورة الاستيرادية من الأدوية، متابعا " الي معندوش دواء عنده مشكله كبيرة لذلك جائحة كورونا علمتنا كثيرة ونصعب دائما لمرحلة الاكتفاء الذاتي" 
 
 

الصحة

اللقاحات

سيروم الهندية



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